Arde PSG: la tremenda decisión que Mbappé ya le comunicó al club tras ser “colgado”

La novela de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain suma nuevos capítulos y cada vez son más picantes. Los rumores de una compra récord del Real Madrid se enfriaron en las últimas semanas, pero en la capital de Francia explotó una información bomba: según Le Parisien, el delantero estaría dispuesto a quedarse firme en su postura y cumplir con el último año de su contrato.

Le Parisien afirma que Mbappé se quedará en el PSG, pese a estar colgado.

Esta firme decisión del atacante sorprende porque, actualmente, Mbappé está apartado del plantel que dirige Luis Enrique. Sin embargo, el galo de 24 años ya le comunicó al jeque qatarí Nasser Al-Khelaifi que no será transferido en este período de transferencias y se quedará hasta el 31 de julio de 2024.

En contrapunto, la dirigencia parisina tendría preparado una respuesta para su crack, que desde hace varios años coquetea con el Real Madrid. De acuerdo con el medio antes mencionado, se barajaría la posibilidad de dejar a Mbappé fuera del equipo durante toda la temporada.

A principios del mercado de pases, el PSG dejó en claro que no dejaría ir libre a su estrella. Por eso, se esperaba que el Merengue rompa el mercado y pague una astrónomica cantidad de dinero. No obstante, esto no sucedería este año.

Esto está relacionado con otras versiones que salieron en las últimas semanas. Según otro prestigioso diario francés como L'Equipe, el último campeón de la Ligue 1 habría pensado en excluir a Mbappé de la lista de buena fe de la Champions League como mecanismo de presión para forzar su salida.

Además del caso Mbappé, el PSG tiene otras estrellas descontentas y en la rampa de salida. RMC Sport informó que el club habría comunicado a Neymar y Marco Verratti que no serán tenidos en cuenta y deberán buscar un nuevo destino.