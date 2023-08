La escalofriante lesión que le provocó Marcelo a un jugador de Argentinos: se fue llorando al verlo

De las imágenes más impactantes que se vieron en el fútbol sudamericano. Corrían 15 minutos del segundo tiempo de un buen partido entre Argentinos Juniors y Fluminense por los octavos de la Copa Libertadores. El Bicho era mucho mejor que el conjunto brasileño, que buscaba el empate con el poder de sus figuras. Una de ellas, Marcelo, encaraba por la mitad de cancha cuando una pisada de pie a pie terminó en una imagen no apta para impresionables de Luciano Sánchez.

Cuando terminaba de hacer la gambeta, el histórico lateral ex Real Madrid cayó con todo su peso sobre la pierna izquierda del defensor de Argentinos, que había ido al piso para extirparle la pelota. Automáticamente, el brasileño se percató de lo que había sucedido, se llevó las manos a la cara y tuvo que ser consolado por sus propios compañeros.

Mientras Marcelo no podía con la culpa, los jugadores del Bicho intentaban que Sánchez no se moviera tanto. Aunque todavía no hay un diagnóstico oficial porque el partido sigue en juego, el futbolista de 29 años sufrió una lesión expuesta como pocas veces se vieron en el deporte.

Pese a no tener ningún tipo de intención de provocar algo así, Marcelo vio la roja por esta falta. A instancias del VAR, el árbitro del encuentro lo expulsó y Fluminense quedó con 10.

Más adelante en el partido, el Bicho también se quedó con un jugador menos. El arquero Martín Arias embistió a Barbosa, delantero del Tricolor carioca que estaba mano a mano: fue un choque de hombro con cabeza que dejó tendido al jugador brasileño, pero pudo seguir en el encuentro.