Un jugador del Inter Miami estalló por la decisión del club tras la llegada de Messi: “Es difícil, no sabía que…”

La llegada de Lionel Messi puede ser muy positiva para el presente y futuro del Inter Miami y es difícil imaginar ver un aspecto negativo en la histórica contratación. Sin embargo, hay un futbolista del equipo que no debe estar muy contento.

Rodolfo Pizarro es volante ofensivo y actualmente usa la 10 en el equipo. Ceder el número a Messi no es para él ninguna complicación, siempre y cuando pueda compartir cancha con el astro argentino. Sin embargo, todo parece indicar que no será posible ya que es uno de los jugadores que debe salir, para que el Inter cumpla con los requisitos contractuales.

La MLS impone una restricción de la masa salarial. Solo permite que tres futbolistas de la plantilla superen ese límite, lo que se denomina Jugadores Franquicia. Pizarro es uno de ellos (cobra US$3.3 millones) pero la llegada de Lionel Messi lo obliga al club de prescindir del futbolista o bien rebajarle el sueldo hasta el límite permitido, lo que no sería una opción para el mexicano.

Para colmo, el equipo que preside David Beckham contrató a Sergio Busquets, otro Jugador Franquicia y negocia la llegada de un tercero, que puede ser Jordi Alba. Ya cuenta con Josef Martínez entre esos salarios.

La dirigencia del Inter parece que ya le comunicó la decisión al volante mexicano, quien tras el empate ante por 2a 2 ante Columbus Crew se enfrentó a los medios y mostró su desazón: "Es difícil, no sabía que podía ser cambiado. Es un poco raro porque ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no. Es un poco raro. Es la única liga del mundo que hace esto".

La declaración no menciona a Messi y evidentemente es una crítica para con la reglamentación en sí. Sin embargo, es evidente su enojo por no poder jugar con el mejor del mundo. El futbolista, sin embargo, no logró cumplir con las expectativas con las que llegó al club. Jugó tres temporadas y solo marcó siete goles y 10 asistencias. Podría continuar su carrera en Los Angeles Galaxy de la misma liga.