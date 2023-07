Qué dijo el Kun Agüero sobre el “boom” de Aliendro en River: “El fútbol es…”

"En Inferiores no jugaba casi nunca. Siempre fui suplente y la mayoría de las veces no me citaban. Y yo la verdad que iba, iba, iba, iba, y no me cansaba. Obvio que llegaba el viernes o el sábado y cuando daban la lista y no estaba mi nombre me iba triste hasta mi casa, encima tomándome tres colectivos para llegar", fue la frase con la que Rodrigo Aliendro sintetizó los difíciles años que afrontó antes de llegar a debutar en Primera.

Y su actualidad es totalmente distinta. El mediocampista se ha ganado un lugar en el equipo titular de Rivery, como si fuera poco, en sus últimas presentaciones en el Más Monumental se retiró ovacionado por los fanáticos presentes. En este contexto, quien se refirió a su figura y lo puso como ejemplo fue el Kun Agüero.

Para comenzar, mientras compartía transmisión en vivo con Davo Xeneize, el ídolo del Manchester City soltó: "Podés tener un talento, pero en el fútbol, y en sí en el deporte, es clave estar bien de la cabeza. Igual podés llegar, pero tenés hasta un cierto nivel porque la cabeza te juega en contra".

"Hoy podés ser titular y mañana, suplente. Ahí está la fortaleza. Si estás en el banco, acostumbrate. Me tocó ir mucho al banco en la Selección Argentina. Jugaba 10' o a veces no entraba. Estaban en el equipo Tevez, Crespo, Saviola, Cruz, Palacio... Y en Atlético Madrid también empecé de suplente. Muchos jugadores jóvenes no se la pueden bancar y también influye el entorno, pero la realidad es que hoy te toca y mañana no", añadió el Kun.

Para finalizar en su relato, Agüero utilizó el caso de Rodrigo Aliendro para los más jóvenes: "También leí algo sobre Aliendro... Es así el fútbol. Sigo y sigo, voy a entrenar y si el técnico me manda a correr, corro. Y si no quedás, tenés que quedarte con que fuiste respetuoso con todos. Por lo menos, tenés amigos.... Porque la típica es que sino jugás te calentás con el DT y mucho faltan el respeto".