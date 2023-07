Qué dijo Almirón del polémico gol anulado a Unión en el empate con Boca: "Estuve hablando con..."

En un partido marcado por la presencia del VAR, Unión y Boca igualaron sin goles en Santa Fe. El Xeneize terminó con un jugador menos por la expulsión de Esteban Rolón, quien estuvo apenas 20 minutos en cancha y, como si fuera poco, la tecnología anuló un gol para el dueño de casa por posición adelantada.

Post partido, Jorge Almirón enfrentó los micrófonos y dialogó con los medios presentes en conferencia de prensa. "Jugamos contra un equipo que por momentos nos superó. En el primer tiempo teníamos para jugar mucho mejor. Fue bastante complejo aguantar el resultado con uno menos, ellos tienen jugadores muy desequilibrantes. Tiene que ver que el equipo está muy cansado. Hoy jugamos con uno menos y al equipo le tocó defender y sufrir. El partido fue bastante parejo", comenzó.

Con respecto a la deuda pendiente de Boca en condición de visitante, expresó: "Vamos partido a partido, creo que el equipo va mejorando. Tenemos partido el lunes, tenemos que recuperarnos bien y descansar para hacer buenos encuentros. Hoy nos tocó sufrir por momentos y el equipo se defendió bien. Hay cosas positivas para rescatar y cosas para corregir. Lo hablaré con ellos porque había ventajas para aprovechar y estuvimos acelerados en la toma de decisiones".

Con un mes por delante para los octavos de final de la Copa Libertadores, Almirón se mostró optimista: "Vamos a llegar muy bien, tenemos semanas largas para recuperarnos. Tenemos algunos chicos que se están recuperando de lesiones y vamos a llegar con el plantel más armado. Más algunos posibles refuerzos, vamos a llegar muy bien. A la Copa vamos a llegar fuertes".

Para finalizar, Almirón fue consultado sobre la polémica tras la anulación del gol de Unión: "No vi la jugada todavía, me dicen que fue bastante dudosa. No puedo opinar mucho, no la vi a la jugada. Estuve hablando con los jugadores de alguna cosa de juego. Ya la voy a ver seguramente".