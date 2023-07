¿Pratto a San Lorenzo? La sorpresiva respuesta de Caruzzo, mánager del club: “Estamos…”

San Lorenzo no pudo pasar del empate ante Racing, mientras que River si ganó ante Colón. Si Talleres pierde sus compromisos contra Sarmiento y Unión, el Millonario podrá dar la vuelta en el Nuevo Gasómetro el sábado que viene, si le gana a los de Ruben Darío Insua. Aún así, esto no empañaría la campaña del Ciclón, que en el semestre que viene buscará repetir, con la competencia continental como objetivo.

Para eso, el entrenador y el mánager Matías Caruzzo saben que deben firmar un buen mercado de pases, no solo para reemplazar las bajas importantes de Federico Gattoni y Andrés Vombergar, sino también jerarquizar algunas líneas. En la ubicación del centro delantero, ya sonaron dos nombres que pican en punta: Lucas Pratto y Nicolás Orsini.

Caruzzo rompió el silencio y se refirió al mercado de pases. "Nos hemos juntado con Rubén, nos dio dos o tres nombres puntuales, venimos hablando hace rato y después tenemos varios planes en diferentes posiciones. A veces hay que ingeniárselas".

Caruzzo habló de la actualidad de San Lorenzo.

Sobre Pratto, que rescindió su contrato con Vélez y viene hablando con Insua, expresó: "No está caído". Sin embargo, aclaró: "Estamos lejos en algunos números". Luego se refirió al centrodelantero de Boca, que dejará el club seguramente este mes. "A Nicolás Orsini no me lo ofrecieron nunca".

En diálogo con TyC Sports, Caruzzo también habló del rumor sobre una vuelta desde el retiro de Néstor Ortigoza: "Me han preguntado desde anoche, pero no tengo idea".

Finalmente, habló de una renovación de Insua: "Tiene contrato hasta fin de año, nos sentaremos hablar en estos días de su renovación, no hay discusión sobre esto".