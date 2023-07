El tremendo elogio de Gorosito al equipo de Demichelis tras la derrota de Colón: “River es el único que…”

Néstor Gorosito, técnico de Colón, se rindió ante el River de Martín Demichelis luego de la derrota que sufrió su equipo en el Monumental. Pipo analizó lo ocurrido pero destacó el nivel que tiene el millonario que, a su entender, es el único que está un escalón por encima de los demás equipos de la Liga Profesional.

"River es el único que juega a otro cosa, a otro rito, a otro nivel principalmente en su cancha. Con el césped que tiene que es muy rápido. Son todos jugadores explosivos con buena técnica. Hay que trabajar, mejorar y tratar de ganar los partidos que quedan, que son más de nuestra categoría", expresó sin dudar.

Además, Gorosito agregó: "No llegaron con tantas situaciones de gol como está acostumbrado River en su cancha. Tuvieron la pelota mucho más tiempo que nosotros. En el segundo tiempo iniciamos mejor que en el primero, tuvimos más la pelota, dos o tres llegadas hasta que llegó el segundo gol".

"Defensivamente sí, hicimos el partido que planificamos. Con la pelota, no. De acá hasta que termine tenemos que intentar sacar la mayor cantidad de puntos que podamos. Está tan parejo que todos pasan por distintos momentos, nosotros empatamos mucho por los fallos inexplicables que nos hicieron que empatemos muchos partidos. Nadie se va ahora al descenso", siguió.

Para cerrar envió un claro mensaje a los directivos y reclamó que se agilicen las negociacione para sumar refuerzos: "Según lo que inviertas, es lo que vas a producir. Si no se invierte, no se va a producir. El tema de los refuerzos está hablado pero no se agilizan las cosas y necesitamos eso, que se agilicen".