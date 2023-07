Almirón reveló cuándo se reunirá con Riquelme para definir a los refuerzos

Jorge Almirón dijo presente en conferencia de prensa luego del polémico empate sin goles en Santa Fe. Con la igualdad sin goles ante Unión, Boca no logró meterse en puestos de Copa Sudamericana y marginado de los puestos de clasificación a las competencias internacionales.

El DT, a la hora de analizar el partido, manifestó: "Jugamos contra un equipo que por momentos nos superó. En el primer tiempo teníamos para jugar mucho mejor. Fue bastante complejo aguantar el resultado con uno menos, ellos tienen jugadores muy desequilibrantes. Tiene que ver que el equipo está muy cansado. Hoy jugamos con uno menos y al equipo le tocó defender y sufrir. El partido fue bastante parejo".

Con respecto a la reunión que mantendrá junto a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol para definir los refuerzos que se sumarán para la Copa Libertadores, Almirón contó: "Mañana nos juntaremos. Allí iremos profundizando, hoy queríamos hablar del partido nomás.

"Los chicos están cansados, hicieron un esfuerzo muy grande. Este punto es importante, yo rescato eso. Me hubiese gustado que el equipo jugara de otra manera o tuviera más llegada, pero el partido se dio así. El punto es rescatable por el esfuerzo que hicieron", añadió.

Para finalizar se refirió al gol anulado a Unión: "No vi la jugada todavía, me dicen que fue bastante dudosa. No puedo opinar mucho, no la vi a la jugada. Estuve hablando con los jugadores de alguna cosa de juego. Ya la voy a ver seguramente".