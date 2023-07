La tremenda frase de Kudelka tras perder ante Vélez: “Los hinchas de Lanús no me quieren, pero que…”

Este martes por la noche Lanús perdió la oportunidad de trepar a 43 puntos y quedar, al menos transitoriamente, como único escolta de River en la tabla de posiciones de la Liga Profesional. El Granate recibió a Vélez en la Fortaleza y cayó por la mínima diferencia.

Tras el encuentro, que dejó a su equipo al borde de quedar matemáticamente fuera de la lucha por el título (si el Millonario le gana a Colón será inalcanzable para los del Frank Kudelka), el director técnico enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y dejó un particular mensaje sobre los fanáticos: "La gente de Lanús no me quiere, pero que aguanten que faltan cuatro fechas".

Para comenzar, el DT de Lanús manifestó: "La gente parece que no quiere a Franco Troyansky o a Leandro Díaz, y eso que el Loco es uno de los goleadores del campeonato, pero a mi tampoco me quieren, me miran de reojo, y que puedo hacer, no me voy a pintar de colores para que me quieran".

"Porque si nosotros hubiésemos llegado en este campeonato, todos dirían que estamos haciendo un campañón, sin embargo, como venimos con el furgón de cola de la mala campaña del torneo anterior, entonces nos cuestionan. Pero atención que no vamos últimos. Porque ahora parece que si no somos campeones, no vale, y se olvidan desde donde venimos", añadió Kudelka en sus explosivas declaraciones..

Molesto con los hinchas más que con los periodistas presentes, el técnico pidió seguir hablando cuando la conferencia se daba por finalizada, y remarcó que: "Ahora pareciera que Lanús está último en la tabla. Siempre digo que me equivoco más de lo que acierto, pero banquen un poco que quedan cuatro fechas para terminar el campeonato y estamos haciendo una campaña bárbara".