La pícara frase del Gallego Méndez sobre el interés de Boca por Gianetti: “Estoy seguro de que…”

Lautaro Gianetti, capitán de Vélez Sarsfield, es uno de los jugadores apuntados por Jorge Almirón para reforzar a Boca de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. El futbolista tiene contrato con el Fortín hasta finales del mes de diciembre del 2023, pero el Xeneize lo quiere cuanto antes.

En este contexto, luego del pedido del DT a Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol, quien alzó la voz fue el Gallego Méndez. El flamante director técnico del elenco de Liniers, que logró ganar los dos partidos que dirigió desde su llegada, no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar del tema.

En conferencia de prensa el hombre de 46 años le marcó la cancha a Boca y, además, le metió presión al futbolista y su entorno: "Estoy seguro que Lautaro se va a quedar. Es parte del club y entiende este momento. Y además, creemos todos que se tiene que quedar".

Gianetti ha desarrollado toda su carrera con la camiseta de Vélez. Formó parte de las divisiones inferiores y en el 2011 comenzó a trabajar junto al plantel profesional. En el club de sus amores se coronó campeón del torneo de Primera División 2012/13 y de la Supercopa Argentina 2013.

Esta no es la primera vez que el futbolista se encuentra en el radar de Juan Román Riquelme y compañía. En enero del 2022 el Xeneize lo tuvo en carpeta, pero el Fortín no lo soltó. A seis meses para el final de su contrato, el jugador ya confirmó que no extenderá la duración de su contrato.