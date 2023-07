El lamento sin filtro de Schwartzman tras quedar eliminado de Wimbledon: “Con un jugador así no…”

Diego Schwartzman no pudo ante un Jannik Sinner implacable. El joven italiano es uno de los mejores jugadores sobre césped y venció al argentino en segunda ronda de Wimbledon por 7-5, 6-1 y 6-2. El resultado de los parciales no refleja al 100% el trámite del encuentro, ya que el Peque tuvo buenos momentos en el primer y tercer set, algo que se lamentó por no haber capitalizado.

En diálogo con ESPN Tenis, el tenista de 30 años analizó su derrota y contó que se va del All England Club con buenas sensaciones, pero con el sabor amargo de no aprovechar oportunidades que se le presentaron ante el 8° del mundo: "Él es uno de los mejores jugadores en esta superficie, lo viene demostrando en años anteriores. Quizás ese primer set si lo veo, ni siquiera si lo juego 10 veces más, lo gano 9. En distintos games de su saque tuve varios break points", expresó Schwartzman.

Luego, el Peque agregó: "Venía manteniendo lo que había hecho el partido anterior en cuanto a mi nivel, sintiéndome muy cómodo con la superficie, la velocidad de la bola... y bueno, tuve mis chances y con un jugador asi no las podes desaprovechar".

Por otra parte, el argentino, actualmente ubicado en el puesto 98 del ranking mundial, sostuvo que su nivel decayó en la segunda manga, pero pudo volver a remontar: "En el segundo set capaz si tuve una racha mala después de que él me quiebra. Del 2-1 al 6-1 fueron tres games no tan buenos. Después de que cerramos el techo en el tercer set, volví a encontrar un buen nivel, pasa que él fue superior", reconoció.

Finalmente, Schwartzman aseguró que se fue contento por lo hecho en esta edición de Wimbledon: "Creo que los últimos 3, 4 games fueron un partidazo. Lamentablemente no pude ganar ninguno, pero adentro de la cancha sentía que eran todos puntazos. No eran tantos errores míos, sino mucho acierto de él al final. Son cuestiones que pasan con jugadores así,pero me voy conforme con lo que pude hacer".