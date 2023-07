Menotti y su tajante respuesta a la idea de sacarse una foto con Bilardo y Scaloni: "Ya..."

En diciembre de 2022, Lionel Scaloni sumó su nombre a la breve pero histórica lista de entrenadores campeones del mundo en la Selección argentina. Durante años, la mesa de los DTs coronados de gloria estaba ocupada por César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, dos referentes de líneas de pensamiento futbolero totalmente opuestas. Con un paso por la escuela de Estudiantes de La Plata y el respaldo del Flaco en momentos de críticas, el de Pujato llevó a la Albiceleste a la tercera estrella.

Sin embargo, el entrenador campeón del Mundial de Argentina 1978 aseguró que lo más importante son los jugadores y le restó importancia a la figura del técnico: "Empecemos con que Menotti, Bilardo y Scaloni no fuimos tan importantes. Somos una pieza necesaria, pero no indispensable. No lo asocio a nada", expresó.

En diálogo con Super Deportivo Radio, Menotti fue contundente a la hora de contestar si le gustaría sacarse una foto con Scaloni y Bilardo: "¿Por qué no te sacas una foto con Messi y Kempes? No, no... hay tantos jugadores ahora, sacate una foto con Batistuta, otro crack de la Selección... Nosotros no fuimos tan importantes, ya pasó", disparó.

Menotti con Scaloni en el predio de AFA.

"Ya está, vos te tenés que defender ahí, cuando estás en el fútbol. Lo que más me reconozco a mí como entrenador fue todo lo que luché por la Selección argentina. A mi me costó mucho ser DT de la Selección", aseguró el Flaco, quien asumió como entrenador albiceleste en 1974 y dirigió hasta el Mundial de España 1982, con un paso fructífero también por las selecciones juveniles.

Actualmente, Menotti es el director general de Selecciones nacionales, por lo que tiene voz y voto tanto en la Mayor como en los combinados de los pibes: "Hasta el '90 la AFA acompañó a la Selección, después no fue lo mismo. Hasta que esta conducción fortificó esa relación. Hubo entrenadores que perdieron finales y se tuvieron que ir. Ahora los entrenadores están respaldados por una conducción que lo único que exige es comprometer a la Selección con la gente", concluyó.