La insólita chicana de un equipo mexicano a Boca tras anunciar a un refuerzo que quería Riquelme

Lucas Merolla fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Mazatlán, de México, luego de su conflictiva salida de Huracán. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el club fundado en 2020 anunció al defensor como nuevo refuerzo para el torneo Apertura de la Liga MX, que comenzó el pasado fin de semana, y le tiró un palito a Boca, quien lo quiso tiempo atrás.

La chicana de Mazatlán.

“¡Me hackearon! Me han dejado con la Boca abierta. Pero sí, es una realidad, Lucas Merolla ya está #ARREbatando”, postearon junto a una foto del Flaco y algunos datos personales del futbolista. El defensor, de 28 años, quedó libre de Huracán el pasado 30 de junio luego de haber sido apartado del plantel meses atrás por no firmar la renovación del vínculo.

El zaguero, de 1,94 metros de altura, también estuvo cerca de jugar en Boca pero luego de no haber logrado su salida del Globo finalmente se decidió por la oferta del equipo mexicano. En Mazatlán, que debutó con un empate de local 1-1 ante Pachuca, será compañero del ex Rosario Central Facundo Almada.

Antes de partir hacia México, el defensor central que fue buscado por varios equipos del fútbol argentino contó qué explicación le dieron desde las altas esferas del Globo por su frustrada venta al Xeneize: "Simplemente no hubo acuerdo. Sé que fue muy seco todo, duró muy poco. A mí me dijeron que no arreglaron porque le ofrecían poca plata".

"Le pregunté a los dirigentes qué pasaba con el tema de Boca. Me dijeron: ´si querés arreglá, que nosotros después arreglamos con ellos´. Mis representantes hablaron con la dirigencia de Boca y habíamos llegado a un acuerdo con lo mío. Solo faltaba que Boca arreglara con Huracán", confesó el central de 28 años.