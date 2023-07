El Mago Capria, terminante con Cardona en Racing: "Es muy posible que…"

El futuro de Edwin Cardona está lejos de Racing. El colombiano no juega desde el 14 de mayo, en la derrota 0-3 ante Platense, y tiene los días contados en Avellaneda. Rubén Capria, manager del club, lo confirmó cuando fue consultado al respecto durante el programa Equipo F de ESPN. "Sí, es muy posible que salga", dijo el Mago sin vueltas.

Luego, en la misma línea, agregó: "Cardona no nos falló. calidad técnica es innegable la que tiene. Cuando empieza a jugar bien se desgarra. A partir de ahí el equipo gana 10-11 partidos seguidos. Quedó afuera. Eso fue un golpe emocional. Después le costó por diferentes cuestiones, por el optimizar todo lo que hace Fernando (Gago)".

"Fernando busca todo el tiempo la optimización del jugador. Vos no podés regalar tiempo, no podés regalar entrenamientos, no podés regalar nada. Y eso me parece que fue algo que lo relegó. Y aparte que el once inicial de ese equipo estaba muy exigente, estaba muy difícil entrar", completó el directivo.

En este semestre, Cardona solo jugó 7 partidos, y en las últimas semanas había sido consultado sobre su futuro y lanzó una frase que no cayó del todo bien en Avellaneda al expresar que le encantaría volver a Atlético Nacional de Colombia.

"Me encantaría. No he tenido conversaciones con nadie. Ahora están en un gran momento. La verdad que Dios quiera que se pueda dar la oportunidad de volver. Hay que esperar a que termine el semestre acá (en Argentina) y ver qué opciones pueda tener uno para tomar la mejor decisión", expresó Cardona.