El DT de Barracas explicó por qué “borró” a Centurión en Barracas: “Es una decisión mía, necesitamos…”

Luego de la victoria ante River, Sergio Rondina habló del futuro de Ricardo Centurión en Barracas Central y fue tajante. El DT del Guapo expresó que no seguirá siendo parte del plantel y que era una decisión hablada con los dirigentes, quienes debían tomar una decisión de cómo definir su futuro.

Ayer, el Huevo estuvo presente en Equipo F de ESPN donde fue nuevamente consultado al respecto y explicó: "Es una decisión mía, hablada con los dirigentes. Es un jugador distinto, es un buen chico, pero yo no puedo hacer concesiones, necesitamos gente que esté involucrada en el día a día, hay chicos que hacen un esfuerzo muy grande. Lo he hablado con él en su momento".

"No es difícil de gestionar, no es mal chico, no es un jugador que te genere inconvenientes en el vestuario. Yo siempre fui claro desde el primer día. Le dije, si me tengo que pelear con alguien me voy a pelear con vos y no con 28, porque con uno no puedo jugar. Con eso ya está todo dicho. Todos tienen los mismos derechos. Y en un momento, sí, decidí descartarlo", reveló.

Luego de las declaraciones que brindó el sábado, salió a la luz que Centurión hace tiempo que no se presenta a entrenar. En las últimas horas, hizo un posteo donde se lo ve caminando por Puerto Madero, con su pequeña Emma, y escribió: "Siempre de la mano, hija". Su futuro en el fútbol es muy incierto y habrá que dejar pasar el tiempo para saber cómo se define.

Centurión llegó a Barracas a principios de año, luego de entrenar y no jugar en Vélez Sarsfield. En el conjunto `rojiblanco', el extremo que también pasó por Boca Juniors y Racing Club ingresó algunos minutos a lo largo de 10 partidos. En seis cotejos estuvo en el parte de lesionados y en los últimos cuatro ni siquiera formó parte de la convocatoria.