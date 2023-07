El estremecedor relato de Jara del apriete de la barra de Vélez: con qué frase lo amenazaron

Lo ocurrido anoche con los jugadores de Vélez encendió todas las alarmas en el fútbol argentino. Si bien ya se estaban encendiendo algunas por los incidentes ocurridos en Independiente, Colón, Lanús y Godoy Cruz, el apriete al plantel del Fortín generó mucha preocupación por las formas y amenazas lanzadas por los barras.

Con el correr las horas fueron saliendo a la luz más detalles de lo que pasó en la Villa Olímpica y el periodista Agustín Palacios reveló en su canal de YouTube que habló con Leonardo Jara, uno de los más afectados. Según lo contado por el defensor, los violentos le cruzaron el auto y comenzaron a agredirlo antes de que se bajara del auto, donde también estaba Leo Burián.

“Me agarraron fuera de la Villa Olímpica, me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas", escribió en las redes sociales y, además, Jara expresó que este grupo de violentos estuvieron "al menos 7 veces en el predio en el último mes" y que, por otra parte, habrían agredido al personal de seguridad.

Santiago Castro y Gianluca Prestianni fueron también agredidos, y el juvenil futbolista habría pedido marcharse del club luego de lo que pasó. Burián es otro de los que quiere irse y el éxodo de jugadores podría ser masivo. Ante esto, Sebastián Méndez decidió que no se entrenarán en el predio hasta que tengan garantías de que los violentos no volverán a meterse a la fuerza.

Anoche, luego del encuentro, el Gallego fue muy autocrítico pero su puesto no corre riesgo más allá de lo acontecido. En sus dichos, expresados antes de los incidentes, el DT reconoció que el equipo "retrocedió" con respecto a lo que se había visto fechas atrás y pidió por refuerzos para poder sacar adelante la situación.