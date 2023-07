Demichelis reveló la insólita situación que vivió con Coudet antes de River-Inter: "Tras el sorteo me mandó un..."

River Plate e Internacional de Porto Alegre protagonizarán el duelo de octavos de final de la Copa Libertadores, y en el marco de esta serie de partidos, dos amigos se enfrentarán. Se trata de Martín Demichelis y Eduardo "Chacho" Coudet, quienes supieron compartir plantel en el Millonario y ahora cada uno dirigirá a su equipo.

El entrenador de River brindó una entrevista en la que confesó cuál fue la reacción de Chacho cuando el sorteo de la Copa reveló que el Millonario iba a enfrentar al equipo brasilero.

Demichelis enfrentará al Inter en octavos de Libertadores.

"Chacho es uno de mis grandes amigos. Cuando salió el sorteo de los octavos, me mandó un mensaje para decirme que me pasaba información de Inter. Me demoré en la respuesta y a los pocos días se confirmó que él era el nuevo técnico", le contó Demichelis a Clarín.

El ex DT de Rosario Central y Racing había tenido un primer paso por el club de Porto Alegre y conocía el paño, por eso se ofreció a colaborar con su viejo amigo. Sin embargo, la salida de Mano Menezes y posterior reemplazo por el Chacho le dio una nueva oportunidad para dirigir en Libertadores (tras pasar por Atlético Mineiro) y... truncó la fuente de información de Micho.

Coudet asumió en el Inter.

De hecho, en la misma entrevista, Demichelis confesó cuál fue el cómico comentario que tuvo luego Coudet, cuando ya se conoció la noticia que asumiría en el plantel del Inter. "Me volvió a mandar un mensaje y me dijo que me iba a pasar toda la información al revés", aseguró.

Ambos equipos y entrenadores se enfrentarán este martes 1° de agosto en la ida de los octavos en el estadio Monumental. La vuelta está pautada para el martes 8 de agosto.