Demichelis contó cómo fue su único encuentro con Gallardo desde que es DT de River: “No quería ocupar…”

A Martín Demichelis no le tocó una tarea sencilla. Debía asumir su primera experiencia como entrenador de un equipo de primera división, hacerlo en el club con el que más se identificó en su carrera y, para colmo, suceder en el cargo al técnico que más veces ganó en la historia del club, Marcelo Gallardo.

El DT de River no lo hizo nada mal. Le dio continuidad a algunas cosas que venían saliendo bien. Defendió el ADN del club pero impuso su impronta. Así, logró ser campeón de la primera liga local que disputó y está en la fase final de la Libertadores.

Recientemente, Demichelis habló sobre lo que representó asumir en River en reemplazo de Gallardo. "Alguien tenía que asumir. Yo me sentía preparado. Después, uno puede trabajar muchísimo como lo hacen los otros equipos. Los entrenadores invierten muchas horas de trabajo durante su día. Entonces, no tenía dudas de pararme delante del grupo, de qué decir, de cómo armar los entrenamientos, no tenía duda, porque la exigencia que viví durante cuatro años en el Bayern Múnich fueron de una gran capacitación", señaló.

Demichelis y Gallardo juntos, en el homenaje al Muñeco. Foto: River.

"Yo crecí viendo a River jugar bien y campeonar. Partamos de esa base. Y de ver a los ídolos y grandes jugadores como los Francescoli, los Ortega, los Saviola, los Aimar, los Salas, los Crespo, los Marcelo Gallardo. Entonces, siempre admiré a Marcelo. Fue uno de los que admiré. Y yo había dicho que ojalá se quedara 20 años. Lo dije en varias oportunidades. Fui gran admirador también de estos últimos años del River de él, de la capacidad de reinventarse", agregó.

En otro pasaje, el DT del Millonario habló sobre el único encuentro que tuvo con Gallardo después de asumir, que se dio en el marco del homenaje que le hizo el club al Muñeco, cuando se inauguró una estatua en su honor. "No se había dado nuestro cruce físico desde que asumí en River. Y el día de la inauguración de la estatua estábamos entrenando acá, entonces, nobleza obligaba a ir a saludar. No quería ocupar espacio ni tiempo en un acontecimiento tan importante que era de él. Lo saludé y me fui".

"Al que veo siempre es a Máximo, el papá de Marcelo. Me vi varias veces con él, es el entrenador del Senior. Siempre que puedo verlo charlamos, nos abrazamos. Y River es familia porque no solo Máximo, el Beto Alonso viene cada tanto al club y lo veo. Está Enzo (Francescoli), está Leo Ponzio, Fer Cavenaghi que es un gran amigo. Con Ariel Ortega hablo bastante. Bueno, River es familia y todos tienen las puertas abiertas", cerró.