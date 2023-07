La emoción de Diego Godín tras jugar el último partido de su carrera: "Son lágrimas de..."

En el marco de la derrota de Vélez Sarsfield frente a Huracán en Parque de los Patricios, el zaguero central uruguayo Diego Godín le puso punto final a su exitosa trayectoria futbolística a los 37 años de edad.

Aun conmovido por disputar su último partido, brindó la primera entrevista como exfutbolista sobre el terreno de juego. "20 años de carrera. Desde los cinco años jugando a la pelota. Entregandome. No son lágrimas de tristeza sino de felicidad, de tranquilidad de siempre haberme entregado al máximo. Es una especie de alivio por haber entregado todo. Yo siempre donde estuve fue a base de sacrificio, esfuerzo, pasión. Es lo que me llevo, mi legado. Intentar ser una persona de bien", señaló.

Diego Godín y su emoción por su retiro

"Es imposible olvidarme de cada equipo en el que jugué. De Cerro, que inicié y me dieron todo para ser profesional. De Nacional, un club que también me dio todo donde pasamos un año corto pero intenso donde me pude encariñar con el club y la gente conmigo. De Villarreal, donde logré el salto a Europa. Del Atlético Madrid, que fueron los mejores años de mi vida. Es el club del cual me hice hincha, me voy a identificar toda mi vida y donde tengo los mejores recuerdos. Después del Inter, Cagliari, Atlético Mineiro y terminando en Vélez. Me acuerdo de todos", agregó Godín.

Sobre su experiencia en el fútbol argentino, señaló: "Llegué a un fútbol campeón del mundo. Un fútbol que está entre los mejores del mundo. Muy agradecido porque vine de la mano del Cacique (Medina) a un gran club, con el objetivo de llegar al Mundial. Era mi gran sueño, poder clasificar a Uruguay al Mundial y después jugarlo. Y acá me ayudaron. Y siempre voy a estar agradecido por eso porque fue mi último gran sueño. Se portaron mejor imposible. Me voy con la tranquilidad de que siempre entregué todo e intenté corresponder a la gente y al club".

Godín en uno de sus últimos despejes de su carrera. Foto: Télam.

El futbolista inició su carrera hace exactamente 20 años en Cerro de Uruguay y en 2006 pasó a Nacional apenas por una temporada. Fue vendido a Villarreal y luego pasó a Atlético de Madrid, donde permaneció por casi una década en la que se convirtió en referente y capitán. Luego jugó en Inter de Milán, Cagliari, Atlético Mineiro y cerró su carrera en Vélez Sarsfield.

En cuanto a su nutrido currículum con la selección uruguaya, fue uno de los grandes referentes del extenso ciclo de Oscar Tabárez, de la que fue el capitán. Disputó los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022, ganó la Copa América de Argentina en 2011 y representó a su país en 161 partidos, siendo el futbolista uruguayo que más veces se puso la camiseta celeste del seleccionado a lo largo de la historia.