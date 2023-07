La zarpada respuesta “sexual” del Kun Agüero a Morena Beltrán: “Guardo una cantidad de ch…”

Sergio Agüero volvió a ser tendencia en las redes sociales. Luego de su fuerte pelea con un streamer centroamericano durante un partido de la Kings League, el Kun realizó un vivo con la periodista Morena Beltrán quien le preguntó si tenía ganas de ser nuevamente padre. El exjugador no tuvo problemas en responder la pregunta, pero se le fue la mano con su reflexión.

"¿Te gustaría ser padre?", le preguntó, y el Kun comenzó su show: “Tengo 35. ¿Hasta cuántos años me funciona el chimichurri? ¿Hasta los 70?". "No sé hasta qué edad”, manifestó Morena, y el ex Barcelona no se guardó nada: "Con pastillas hasta los 80. Lo que pasa es que yo con pastilla quedo frito como loco. Por el corazón no puedo tomar pastilla".

"Dicen que se puede hacer una paja y se guarda en el laboratorio. Yo, por ejemplo, guardo una cantidad de ‘chele’ en el laboratorio y cuando ya no esté más, empiezo a tener hijos por todos lados", dijo entre risas y la periodista tiró: "Lo dijo muy brutalmente, pero tiene razón. (...) Yo solo te pregunté si querías volver a ser papá. No está mal".

En cuestión de minutos el video del momento comenzó a viralizarse y colocó al Kun como tendencia por sus comentarios. En el último tiempo aparecieron rumores sobre una posible crisis que estaría atravesando con su pareja, algo que en el mismo vivo desmintió aunque confirmó que habían dejado de seguirse en Instagram.

"Sí, eso pasó, pero fue por otro tema lo de no seguirnos. Pero ya está todo ok. “No sé quién es Juariu (en referencia a la periodista argentina que hizo pública la supuesta ruptura al ver que no se seguían), pero es mentira. Estamos bien. Solo inventan o quieren joder. No estamos separados”, declaró.