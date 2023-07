La lapidaria frase de Damonte contra Mainero tras el "anillo-gate" en la Bombonera: "A mí me..."

Sarmiento cayó 2-0 en su visita a Boca en la Bombonera y la jugada que concluyó en el gol de Cristian Medina ocupó gran parte de la agenda deportiva de este lunes. Israel Damonte, que tuvo unas explosivas declaraciones en conferencia de prensa, en ningún momento intentó ocultar su fastidio por la situación.

El reloj marcaba 38 minutos del complemento cuando Guido Mainero se disponía a patear un tiro libre cerca del área del Xeneize. En ese momento el árbitro observó que estaba jugando con un anillo y le ordenó que se lo quitara. Ante la demora, el futbolista debió salir del campo de juego y el partido se reanudó. En esa jugada puntual, el dueño de casa liquidó las acciones con una contra perfecta.

El director técnico de Sarmiento con su cara lo dijo todo. Post partido, y también luego de su diálogo en la sala de conferencia de prensa, volvió a hablar con los medios. Como no podía ser de otra manera, fue nuevamente consultado por la fatídica jugada y su respuesta fue lapidaria.

"A mí me pasó. Una vez en un partido me sacaron porque no tenía canilleras. Fue en un clásico, en Estudiantes. Me sacaron y cuando fui a buscar las canilleras el técnico me dijo 'no, no. Te quedás ahí'. El Bocha Flores, yo tenía 13 años. A partir de ahí aprendí y toda la vida con canilleras y todas esas cosas", disparó, lapidario, ante el micrófono de TyC Sports.

Minutos antes, en conferencia de prensa, Damonte había descargado su enojo tras la derrota ante Boca: "Nos aburrimos de hacer las cosas bien, fútbol profesional, Primera, con estos rivales tenés que hacer las cosas bien. Pueden jugar bien y te ganan; pueden jugar mal y te ganan igual. Nosotros nunca ganamos jugando mal. Nos ganaron con goles de contra, la que tuvieron la metieron, son detalles que contra esta clase de equipos los pagás".

"Hoy tuvimos errores y está bien que hayamos perdido, porque pese a que hicimos algunas cosas bien, tuvimos errores y los pagamos. Ellos tuvieron errores, pero la pelota de Gondou se fue afuera. No pudimos exponer al rival. En la que nos equivocamos nosotros, una jugada fácil, perdimos la pelota, nos agarraron mal parados, hicieron una contra perfecta, tres toques y gol. Podíamos jugar tres días que con Boca teniendo la pelota no nos iban a hacer un gol. Pase a pase los controlamos bien, las claras fueron nuestras, pero nos aburrimos de hacer las cosas bien", sentenció el DT de Sarmiento.