La incómoda pregunta a Almirón tras la victoria de Boca ante Sarmiento: “Prefiero no hablar del tema”

Jorge Almirón dijo presente en conferencia de prensa luego de la victoria de Boca ante Sarmiento de Junín en la Bombonera. De la mano de Miguel Merentiel y Cristian Medina, el dueño de casa sumó un importante triunfo que lo deja en las puertas de los puestos de clasificación a las competencias internacionales.

El segundo, y último, gol del dueño de casa fue obra del mediocampista surgido de las divisiones inferiores. Antes de la contra perfecta que culminó tras la gran asistencia de Luis Vázquez, el árbitro del encuentro observó que Guido Mainero estaba jugando con un anillo y ordenó que salga del campo para sacárselo.

En su diálogo con los medios Almirón fue consultado por esa situación particular, en la cual su equipo aprovechó a la perfección el desequilibro del rival: "Prefiero no hablar del tema. Nosotros aprovechamos esa situación y fue el segundo gol. Pero bueno, es doloroso que pase algo así para cualquier equipo. Si a nosotros nos pasara lo sufriríamos también. Me quedo con la corrida de Luis y la asistencia a Medina que metió un pique de casi 70 metros. Estoy contento por Cristian porque tiene regularidad y es importante para el equipo. Es un premio para el esfuerzo que está haciendo".

Con respecto al gran dominio del balón que tuvo Boca en el choque con Sarmiento, el DT soltó: "78% es bastante, quiere decir que el equipo intenta, va de un lado a otro e hizo dos goles. Esperamos ser más punzantes para meter tres, cuatro o cinco goles. El desgaste que generó el equipo en el rival hace que los espacios aparezcan al final. Lo ganamos bien. Cada partido es diferente, Unión es local y de local a veces uno arriesga un poco más. No es fácil jugar con un equipo que se cierra atrás y no propone mucho".

Para finalizar, Almirón se refirió a las claves para la consolidación de su equipo: "Los jugadores están cada vez mejor, el equipo va agarrando regularidad y hay chicos que lo están haciendo muy bien. Es importante ganar y que no te conviertan. Es importante para la confianza de los muchachos, ahora hay que prepararse para lo que sigue. El equipo va mostrando regularidad y eso me pone muy contento".