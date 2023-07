El “pedido” de Almirón a Riquelme y el Consejo de Boca tras el 2-0 a Sarmiento: “Imagino que nos…”

Boca logró recuperarse de la dolorosa derrota sufrida en Mendoza ante Godoy Cruz y volvió a sumar de a tres en el torneo de la Liga Profesional. De la mano de Miguel Merentiel y Cristian Medina, logró sellar la victoria en un partido en el que logró abrir el marcador recién a 20 minutos del final.

Jorge Almirón dijo presente en su charla con los medios y ante los micrófonos analizó la actuación de sus dirigidos luego de una semana que incluyó la consolidación en el primer puesto del Grupo F de la Copa Libertadores (el Xeneize definirá de local en la llave de octavos de final).

Para comenzar, el DT de Boca se refirió al triunfo en Brandsen 805: "Nosotros venimos de hacer seis goles en dos partidos. El partido pasado hubo un desgaste enorme y a las 72 horas teníamos que volver a jugar. Me imaginaba que el rival se iba a meter atrás e íbamos a tener el manejo de la pelota. No hubo tanta claridad, pero el desgaste que generamos en el rival fue total. En el segundo tiempo aprovechamos la que tuvimos, no nos hicieron goles y eso es importante para el equipo. Todos tienen participación. Estoy contento porque todos terminaron bien y el equipo tuvo paciencia".

A la hora de referirse al mercado de pases, Almirón le envió un sutil mensaje a Juan Román Riquelme y compañía: "Obviamente el objetivo es la Copa Libertadores. Se están dando nombres, todavía no hablamos directamente sobre los nombres. Veremos el sorteo de la Copa e imagino que nos juntaremos para hablar de nombres y puestos para reforzar para ser protagonistas. Son finales y siempre es importante tener jugadores de jerarquía".

Sobre la regularidad de Boca jugando en la Bombonera, sentenció: "Tiene que ser así. Jugar con la gente a favor es importantísimo. Por mí jugaría todos los partidos de local, me encanta. Tenemos que buscar regularidad de visitante, como equipo grande uno está obligado a ganar y hacer buenas presentaciones en donde nos toque jugar"