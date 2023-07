La Liga Profesional le pidió a Racing que le haga el pasillo a River: la respuesta de la Academia

Este viernes, desde las 21.30, River dirá presente en el Más Monumental para bajar el telón de una Liga Profesional que lo arrojó como campeón tres fechas antes del final. Enfrente estará Racing, de una irregular campaña, que acumula diez partidos al hilo sin conocer la derrota.

Desde hace varios días se habla sobre la posibilidad de que la Academia agasaje al Millonario en la previa del partido, con el típico pasillo en la entrada del equipo a la cancha. Fernando Gago, en su última conferencia de prensa, se refirió a esto: "Si es una norma de la Liga lo tendremos que hacer. Si no es una norma de la Liga, ¿por qué lo tenemos que hacer?".

Lejos de terminar ahí, el tema prosiguió hasta las primeras horas de este viernes. En el programa Dale al medio, de TyC Sports, el periodista Joaquín Bruno lanzó la información sobre el pedido de la Liga Profesional a Racing y la respuesta del elenco de Avellaneda sobre esta situación.

"'¿Hay pasillo de Racing?' es la pregunta que hice. Me dijeron contundentemente que no. No habrá pasillo esta noche de Racing a River. La Liga Profesional se la pidió y la respuesta fue contundente", manifestó el panelista, mientras se debatía si el elenco de Avellaneda debía o no aplaudir a su rival de turno, nada más y nada menos que en un clásico.

Luego del mano a mano de esta noche, ambos cambiarán el chip y buscarán comenzar con el pie derecho su llave de octavos de final de la Copa Libertadores. El martes, desde las 21, el Millonario recibirá a Inter de Porto Alegre. Por su parte, la Academia visitará a Atlético Nacional el jueves a las 21.30.