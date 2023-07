Boca le ofertó a Talleres 2M de dólares por Valoyes más el pase de un defensor y el préstamo de una "joyita"

Con Edinson Cavani a un paso de estampar la firma, el retorno de Jorman Campuzano y las incorporaciones de Lucas Janson y Lucas Blondel, Boca se ilusiona con avanzar en la Copa Libertadores. Pero, pese a haber sumado caras nuevas, el Consejo de Fútbol no se relaja y va por más.

Diego Valoyes, actualmente en Talleres de Córdoba, es del gusto de Juan Román Riquelme y compañía. En las últimas horas, desde las oficinas de Brandsen 805, enviaron una propuesta para comprar el pase del atacante colombiano que viene siendo una de las figuras del fútbol argentino.

El colombiano es seguido de cerca por el Consejo de Fútbol de Boca.

Según informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de Twitter, desde las oficinas de la Bombonera pusieron sobre la mesa una suma de 2.000.000 de dólares más el 100% del pase de Agustín Sández y el préstamo de Vicente Taborda, de 22 años, a quien el club repescará de Platense tras la última fecha de la liga, donde demostró un gran progreso y se perfila como un interesante volante ofensivo.

Talleres consideró esta propuesta insuficiente y, en este contexto, apunta a vender a Valoyes al exterior. Tras el último partido de la T, ante Gimnasia (2-2), al ser consultado sobre su situación y el interés de Boca, el futbolista expresó: "No sé si fue una despedida, ya veremos qué pasa. Todavía nos queda un partido, así que no me echen todavía. De mi futuro no sé nada: pregúntenle a Andrés (Fassi, presidente de Talleres), ja".

El futbolista colombiano debutó en el año 2015 con la camiseta del club La Equidad, de Colombia. Luego de cuatro temporadas, donde jugó 94 partidos y convirtió seis goles, aterrizó en la T a mediados del 2018. En el elenco cordobés jugó 113 partidos y anotó 15 tantos. En noviembre del 2021 fue convocado por primera vez para jugar en la Selección de Colombia.