Beckham reveló la insólita manera en que se enteró de que Messi jugaría en el Inter Miami, mientras dormía con Victoria Adams

Si hay alguien que hizo mucho para que Lionel Messi se ponga la camiseta de Inter Miami, ese fue David Beckham. Y por eso, en cada jugada, cada gol, al inglés se le nota de emoción por disfrutar del mejor del mundo vistiendo su camiseta. Pero lo que no había contado hasta el momento fue cómo se enteró que el argentino había elegido la MLS, y lo reveló en diálogo con The Athletic.

“Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi esposa Victoria me dijo: '¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!'. Miro mi teléfono y digo: '¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!'. Me puse los anteojos y dije: '¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!'. Mi esposa me dijo: '¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?'", recordó.

David recordó qué hizo cuando se enteró que llegaba Messi.

Luego, agregó: "Le dije: '¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!'. Cuando recibí la llamada telefónica, tuve la sensación que tuve cuando salí de Old Trafford o Wembley. Pensé: 'Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado nuestro juego'. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso".

"Llamé a Jorge (Mas) enseguida y me emocioné porque sé por lo que hemos pasado en los últimos años. Tratar de construir este club, los obstáculos, los desafíos: tratar de conseguir un terreno (para construir un estadio), ir a batallas legales... a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este momento lo cambió todo", siguió con su relato en la extensa entrevista..

Para cerrar, dejó en claro que su llegada cambió todo y confesó que llega todos los días temporada para saber si es verdad lo que está pasando: "Cambió todo nuestro club. Una vez que Victoria se despertó correctamente, me abrazó y fue entonces cuando me emocioné de nuevo. He venido todas las mañanas a las 7:30 am solo para verlo, para saber que es real. Traer a Leo Messi al Inter Miami , a la MLS , al año de ganar la Copa del Mundo, a un equipo que tiene tres años… es un gran logro".