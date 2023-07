Fórmula 1: Checo Pérez se cansó de las críticas y se defendió con duras frases

Sergio Pérez ha sido blanco de muchas críticas por algunas fallidas actuaciones en la Fórmula 1. Luego de un gran arranque, logrando un par de victorias, el mexicano transitó un confuso momento y algunos ya lo bajaban de Red Bull ante una eventual vuelta de Daniel Ricciardo, que se terminó dando, pero a Alpha Tauri.

Ante esto, el nacido en Guadalajara salió al cruce de las críticas y apuntó contra algunos ex pilotos que lo señalaron: "No deben de subestimar el nivel de presión bajo el que uno se encuentra aquí en Red Bull. El 90% de los pilotos se hundirían junto a Max Verstappen. Si no eres mentalmente fuerte, no puedes estar en Red Bull".

Checo se defendió de los haters.

"En Red Bull, si tienes una mala sesión, tienes cinco pilotos en la mira. Es la presión constante de la prensa en Ferrari, Aston Martin, Mercedes, todos los pilotos han tenido malos momentos, pero está bien. En Red Bull, tienes un mal momento y tienes que dejar el equipo", dijo de manera irónica el exitoso piloto mexicano.

Luego, Checo agregó: “Si me pongo aquí a hacerme la víctima y decir que el coche se me ha ido, mejor me voy a casa, que estaré más tranquilo, ¿no? Somos pilotos de F1 y el reto está ahí. Lo he hecho antes y lo haré ahora. La gente que está sentada en un sofá viendo la carrera subestima lo sensibles que somos los pilotos en ajustes".

"Estoy tranquilo porque estoy dando lo mejor de mí. Pero, sin duda, se juzga muy diferente a los pilotos de Red Bull. La opinión pública siempre estará ahí y es normal. Yo me enfoco en lo mío”, finalizó el mexicano que se mantiene segundo en el Mundial pero lejos de su compañero Verstappen.