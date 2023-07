El jugador de Boca que pidió Talleres para vender a Valoyes y la respuesta del Xeneize

En términos de mercado de pases, el mundo Boca se desvive por escuchar la confirmación de la llegada de Edinson Cavani. No obstante, hay otras negociaciones por lo bajo, ya que el Xeneize quiere seguir reforzándose en diferentes líneas antes de los octavos de final de la Copa Libertadores. Una de estas charlas era por Diego Valoyes, pero todo se vino a pique con un pedido de Talleres.

Como bien dijo Andrés Fassi algunos días atrás, Boca le tenía que dar "6 o 7 jugadores titulares" a la T si quería llevarse al delantero colombiano y Rodrigo Garro. Aunque no se confirmó si el interés por el mediocampista existió, el Consejo de Fútbol fue con todo para llevarse a Valoyes, pero la dirigencia cordobesa habría pedido a Luca Langoni como parte de pago, algo que el Xeneize no pudo tolerar.

Así lo informó Diego Monroig, periodista que cubre la actualidad del club en ESPN: "Ayer Boca habló con Talleres, pero no daban los tiempos para llegar antes del lunes. Fue un tiro que jugó Boca, pero cuando apareció el nombre de Langoni sobre la mesa, se cayó. Tendrán que buscar otro extremo. Si no es Valoyes, hay otros dos nombres en carpeta", aclaró.

Boca quiso a Valoyes, pero tuvo que retirarse de las negociaciones.

Por otra parte, el cronista aseguró que el Xeneize estaría hablando con un mediocampista y un defensor para que se incorporen al equipo de Jorge Almirón. No obstante, esto sería en caso de superar a Nacional en los octavos de final de la Libertadores: "No dan nombres, se mantienen muy herméticos y no hay mucha información", reconoció sobre la dirigencia.

Además, Monroig habló de la posibilidad de que Boca preste a Agustín Sandez, que buscaría minutos que con Almirón no tiene. De esta manera, el DT habría pedido un lateral izquierdo, ya que considera a Valentín Barco como volante y se quedaría sin reemplazante para Frank Fabra.