Qué dijo Martino de los hinchas de Inter Miami que se fueron cuando reemplazó a Messi: “Evidentemente…”

Con una nueva función de Lionel Messi, el Inter Miami venció a Atlanta United por 4-0 en el estadio DVR PNK y aseguró su lugar en la próxima ronda de la Leagues Cup. El rosarino convirtió los dos primeros de su equipo, en poco más de 20 minutos, y volvió a ser clave para que el elenco estadounidense siga a paso firme en la competencia.

Tras la goleada en condición de local, Gerardo Martino enfrentó los micrófonos y se refirió a la particular actitud que adoptó el público presente quien a los 32 minutos, cuando el Tata reemplazó al 10, se paró de sus lugares y decidió marcharse hacia sus hogares.

El rosarino, en su segundo partido, se despachó con un doblete.

"No me di cuenta, pero en definitiva él es una figura tan importante en el mundo que es difícil no justificar esas actitudes. Evidentemente, hubiese esperado que la gente se quedara hasta lo último para aplaudir al equipo. Pero entiendo que es así", expresó el DT del Inter Miami.

En cuanto al cambio que mostraron sus jugadores desde la llegada de Messi, Martino manifestó: "El primer impacto en los futbolistas es la llegada de Leo y Busquets. Les dio confianza, se sienten más arropados. La responsabilidad la llevan los grandes jugadores y se sienten más liberados para jugar, y vamos acumulando entrenamientos, Nos vamos poniendo de acuerdo con algunas cosas. El otro día conseguimos un resultado que no reflejó lo de la cancha, ante Cruz Azul. Hoy sí".

Para finalizar, como ya lo hizo en otras ocasiones, resaltó la importancia de que el astro argentino haya logrado levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022: "Lo más importante para Leo fue haberse sacado el peso con la Selección, eso se nota en el día a día, en sus declaraciones... Está muy liberado, a un jugador de esa jerarquía, estar liberado significa ver este tipo de actuaciones".