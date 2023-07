Óscar Romero rompió el silencio y reveló un detalle de su salida de Boca: "Ya veníamos..."

El volante Óscar Romero firmó este miércoles su rescisión de contrato con Boca, que vencía a fin de año, y ahora analiza ofertas para continuar su carrera sea en el exterior o en San Lorenzo, cuyo entrenador Insua se mostró interesado en contar con él.

Su salida es clave para la dirigencia del Xeneize porque el jugador ocupaba uno de los cupos de extranjeros que le impedía abrirle las puertas al arribo del delantero uruguayo Edinson Cavani, más allá de que aún está en negociaciones.

Antes de retirarse del club, el futbolista habló con los medios y expresó sus sensaciones luego de su paso por el club argentino: "Me llevo muy buenos recuerdos de la institución y de la gente. Me llevo lo mejor de un club tan grande como lo es Boca. En su momento vivimos aquí de más chicos con Ángel (Romero, su hermano) en la Casa Amarilla y ya siendo profesional volví al club".

Óscar Romero jugó 65 partidos en Boca.

Luego, reveló que la decisión ya estaba pactada de antemano y que no hubo diálogo con Jorge Almirón. "Siempre di lo mejor en Boca y agradezco por todo a la directiva en la persona de Juan Román Riquelme. No hablé con el técnico, directamente con la directiva que siempre me trató muy bien. Ya venimos hablando de esto", sentenció.

Sobre su futuro, señaló: "En los próximos días voy a definir dónde voy a jugar. No le quiero cerrar a nadie las puertas, mi idea es salir al exterior. Siempre sigo a Cerro y al fútbol paraguayo, ojalá pronto se de mi vuelta. Vamos a ver qué me dice mi futuro".

El paraguayo jugó 65 partidos en Boca, anotó 4 goles y ganó tres títulos: la Liga Argentina, la Copa de la Liga Profesional y la Supercopa argentina.