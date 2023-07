La inédita idea de la FIFA: ¿Mundialito en Argentina en 2030 y Mundial en 2031?

Los recientes títulos mundiales de la Selección argentina, Uruguay en el Sub 20 y Brasil en el Sub 17 fueron tomados como un gran respaldo para el sueño de CONMEBOL: organizar la Copa del Mundo 2030, que marcará el centenario desde la primera cita ecuménica. En aquel entonces, la Celeste fue anfitriona y campeona, al vencer a Argentina en la final. Pese a que la propuesta tiene más de una década, la FIFA baraja una idea que podría ser histórica para que esto no suceda.

La principal traba que ve la FIFA para la organización del Mundial por parte de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile es, como era previsible, de infraestructura y economía. Así lo reveló el periodista Hugo Balassone en su canal de YouTube: "¿Por qué la FIFA ve dificultoso que un Mundial de 48 selecciones se realice en Sudamérica? Cuestiones logísiticas, de hotelería, estructura de estadios... son puntos claves a la hora de elegir una sede de Copa del Mundo", expresó.

Luego, el periodista de TyC Sports agregó que las federaciones de las potencias de Europa Occidental hacen fuerza para llevarse el certamen: "Además, están aquellos agentes externos, privados, que quieren invertir en esos países que organizarán la Copa del Mundo, más allá de que hay estadios por construir y otros por remodelar. Esto requiere una inversión", explicó.

España y Portugal, la única candidatura firme que tiene Europa para el Mundial 2030.

Sin embargo, FIFA no dejaría con las manos vacías a Sudamérica. De hecho, Balassone afirmó que hay una idea de armar un torneo histórico que se dispute en el continente en 2030 y realizar el Mundial un año después, en 2031: "La CONMEBOL ve esto con agrado, y la UEFA hasta también. Tiene que ver con organizar un Mundialito del Siglo, una Copa del Siglo, cumpliéndose el centenario del primer Mundial. Esto sería entre los ocho campeones de mundo compitiendo contra los ocho mejores del ranking FIFA que no hayan sido campeones", aseguró.

Argentina, Brasil, Uruguay, España, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra como campeones serían los ocho participantes confirmados. Si se tomara en cuenta el ranking actual, los otros contendientes del Mundialito serían Portugal, Países Bajos, México, Estados Unidos, Marruecos, Croacia, Bélgica y Suiza. Esto descontando la posibilidad de que el ganador del Mundial 2026 sea un país que, por ahora, no tiene ninguna estrella bordada en su escudo.

Tapia en la inauguración de la candidatura de Sudamérica del Mundial 2030.

"Esta es la solución que se le ocurre a la FIFA, que ya está en carpeta de varios dirigentes del mundo. Esto sería un atajo para entender que el Mundial de 48 equipos es muy difícil en Sudamérica [...] Y usted dirá, si se juega este Mundialito en el '30, ¿cuándo se juega el Mundial de verdad? Alguien propuso el 2031 y correr el ciclo majestuoso de cuatro años que tiene la Copa del Mundo", concluyó Balassone.

Esta sería una decisión histórica por parte de la FIFA, ya que los cuatro años entre cada cita mundialista se respetó inobjetablemente desde Suecia 1954. Sin embargo, no sería la primera vez: cabe recordar que Qatar 2022 se corrió medio año por cuestiones climáticas. Además, el periodista recalcó que la sede del Mundial 2030 se conocerá en 2024.

¿Mundialito de campeones en 2030? El antecedente histórico

Uruguay, campeón del Mundialito del '80.

El antecedente de este Mundialito del Centenario se puede encontrar en 1980, cuando se cumplieron 50 años de la primera Copa del Mundo. Aquel certamen llamado Copa de Oro de Campeones Mundiales y se disputó en Uruguay. Apenas tuvo seis participantes: los tres campeones mundiales de Sudamérica, más Alemania, Italia y Países Bajos, subcampeona en dos ocasiones por aquel entonces.