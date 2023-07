El periodista de ESPN que lloró en vivo con un gesto de Messi: “Le pude dar lo que…”

Lionel Messi volvió a dar muestras de su calidad con la camiseta del Inter Miami. En su segunda presentación con el equipo estadounidense, la primera como titular, convirtió un doblete y fue clave en la victoria por 4-0 ante al Atlanta United, por la segunda fecha de la Leagues Cup, que clasificó al equipo del estado de Florida a los dieciseisavos de final de la competencia internacional.

La presencia del mejor jugador del mundo en el fútbol de los Estados Unidos no solamente ha robado la mirada del público estadounidense en general, sino que las estrellas del deporte también hacen fila para poder verlo de cerca. Por ejemplo, Serena Williams y LeBron James estuvieron en su debut ante Cruz Azul.

Algo similar ocurrió con los medios de comunicación. Los principales canales deportivos de nuestro país se instalaron en suelo estadounidense para seguir los primeros pasos de Lionel Messi en el Inter Miami, equipo que milita último en la Zona A de la Major League Soccer.

En este contexto, más precisamente en la pantalla de ESPN, se vivió un emotivo momento. El periodista Esteban Edul se emocionó en vivo al revelar la promesa que le pudo cumplir a su hijo, Toto. Con la voz quebrada de emoción, soltó: “Uno no puede estar en estas vallas con micrófono, porque no se les puede preguntar a los jugadores. Lo que sí le pude dar es algo que le había prometido a mi hijo…”.

“Le había prometido que le iba a dar su camiseta cuando me vine. Es que no es fácil irse de casa 15 días y yo le prometí que le iba a llevar una y él me iba a dar otra. Y me agradeció. Es la camiseta de su club, de Club Oeste, donde juega él y nos tratan muy bien a todos”, agregó el cronista de la señal de deportes.