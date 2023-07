El contundente posteo del doctor de Boca ante la lesión de Lucas Janson: "Está en..."

Este martes, Boca presentó en sociedad a sus dos nuevos refuerzos, Lucas Janson y Lucas Blondel. Con vistas al fin de semana, el pueblo xeneize espera ansioso por la confirmación de la llegada de Edinson Cavani. Sin embargo, se llevaron una sorpresiva noticia con respecto al flamante delantero que usará la camiseta número 11.

Lo que comenzó como un rumor en los medios partidarios de Vélez, club desde donde llegó Janson, fue ratificado por el médico de Boca. En su cuenta de Instagram, el doctor Jorge Pablo Batista realizó un posteo en el que echó luz a las versiones que surgieron este miércoles: "Para los xeneizes de corazón, Lucas viene de un desgarro del psoas iliaco, lesión que viene tratándose desde Vélez", expresó en primera instancia.

Con una foto del delantero junto a Raúl Cascini, el jefe del departamento médico de Boca tranquilizó a los hinchas y aseguró que Janson podría hacer su debut en la ida de los octavos de la Copa Libertadores, si así lo deseara Jorge Almirón: "Está en la etapa final de trabajos de campo. En 48 ó 72 horas estará a disposición de Jorge. Punto final", sentenció.

En lo que va de 2023, Janson sólo se perdió un partido por lesión en Vélez. No obstante, esto se dio por un desgarro muscular pequeño que lo alejó de las canchas por 11 días. Por otra parte, su último partido con gran cantidad de minutos fue ante Arsenal el 1° de julio.

Al igual que Blondel, el delantero de 29 años no puede ser inscripto por Boca hasta la finalización de la Liga Profesional. Por esta razón, los refuerzos no serán de la partida ante Independiente este sábado, en la última jornada del certamen local. No obstante, ambos apuntan a hacer su estreno con la camiseta azul y oro ante Nacional en el Parque Central el próximo miércoles 2 de agosoto.