Qué dijo el plantel de Godoy Cruz tras el comunicado del club criticando su posteo: "Hubo un..."

Luego de los diferentes comunicados que salieron a la luz en las últimas horas, uno de los integrantes del plantel de Godoy Cruz rompió el silencio. Se trata de Pier Barrios, defensor del Bodeguero, quien dialogó en el programa "Cómo te va" de DS Radio y se refirió a la polémico que ha marcado agenda durante la jornada de este martes.

Para comenzar, manifestó: "Hablamos de bajarle la espuma al tema. Es entrar en una guerra que no nos va a beneficiar. Hay situaciones, momentos. Capaz fue la calentura después del partido. Tal vez no era la forma, pero eso no justifica que hay cosas que están mal. Ocurrieron siempre y van a seguir pasando. Tenemos que convivir con eso".

Pier Barrios habló tras la respuesta oficial del club.

"Hay que bajar los ánimos, sino será una guerra que no sabemos cuándo termina y vamos a ser perjudicados", añadió. Posteriormente, tras el comunicado oficial que publicó la institución, Pier Barros expresó: “Todavía no pude hablar con los dirigentes. Haciendo autocrítica, hubo un error nuestro de postear algo sin el consenso de ellos".

A la hora de graficar cuál es su relación con los dirigentes de Godoy Cruz, reveló: "Tengo buena relación, es de respeto, de cordialidad, pero entiendo que hay algunos compañeros que sufrieron destrato, no se justifica de ninguna parte. Tenemos una relación bárbara con los dirigentes. Nos pagan al día".

Para finalizar, Pier Barros apuntó contra aquellos que hablan de internas en el Bodeguero: "Me da bronca leer que hay una interna en Godoy Cruz cuando ni siquiera estamos cerca de eso. Hay mucha gente que no está en Mendoza, que no conoce el club y no está en el día a día nuestro. Es cuestión de dialogar y sacar esto adelante”.