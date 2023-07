Polémica en Godoy Cruz: el comunicado del club contra el posteo del plantel

"Pedimos por favor que se termine esto de una buena vez por respeto al Club y al fútbol. No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posición de Copas sea más alevoso todo. Y lo que en otras épocas no ocurría y ahora es alarmante, es la falta de respeto de algunos árbitros", decía el mensaje que el Ruso Rodríguez posteó en sus redes sociales horas después de la caída del Tomba ante Banfield.

Con estas palabras el plantel de Godoy Cruz apuntó contra Darío Herrera tras su arbitraje en el triunfo del Taladro ante el Expreso por 2-0. Posteriormente quien emitió un nuevo comunicado para responderle al plantel fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y presidente ejecutivo del Consejo Federal.

El posteo de Godoy Cruz.

Cuando todo parecía indicar que el ida y vuelta 2.0 finalizaría ahí, los canales oficiales de comunicación del Tomba dijeron presente. El elenco mendocino emitió un comunicado de carácter oficial en el que se desliga totalmente de las palabras emitidas por el plantel profesional.

Para comenzar, escribió: "El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba hace pública su posición ante el comunicado emitido en el día de ayer por Plantel Profesional de fútbol. Como institución, desde esta Presidencia, siempre hemos bregado por la justicia y el diálogo con el Plantel, Árbitros, Dirigentes de AFA, otros Clubes y Socios, por lo que estamos convencidos que es el camino a seguir en todos los ámbitos de la vida de las personas y de las instituciones".

Para finalizar, el Bodguero sentenció: "Es por esto que no avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales ni en instancias que no sean las antes mencionadas".