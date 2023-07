La pícara respuesta de Valoyes sobre la posibilidad de ir a Boca: “Pregúntenle a…”

En los últimos días apareció nuevamente el rumor de que Boca pretende a Diego Valoyes, futbolista colombiano de Talleres de Córdoba, pero ese trascendido comenzó a transformarse en realidad luego de que el xeneize hiciera el primer sondeo para conocer en qué condiciones el equipo cordobés pretende negociarlo.

Es por eso que, luego del empate ante Gimnasia, el cafetero fue consultado al respecto y su respuesta fue tajante. "No sé si fue una despedida, ya veremos qué pasa. Todavía nos queda un partido, así que no me echen todavía. De mi futuro no sé nada: pregúntenle a Andrés (Fassi, presidente del club), ja", expresó entre risas.

Andrés Fassi, presidente de Talleres.

Quien también se refirió al futuro de Valoyes fue Javier Gandolfi, DT de la "T", quien reconoció que existe el interés pero por el momento no hay confirmaciones al respecto. "Fassi fue claro. Hay algo con Diego (Valoyes) y con (Michael) Santos, pero todavía nada confirmado. El próximo lunes nos sentaremos a hablar", expresó el DT.

Justamente Fassi fue consultado por Radio La Red y fue claro: "Boca tiene muchos jóvenes, hay una tabla de 5 o 6 jugadores importantes. Cuando uno va a negociar, incluso el mismo (Cristian) Medina, hasta hace unos meses era negociable. Boca ha hecho un trabajo impresionante en inferiores y Valoyes está consolidado, es de la selección de Colombia".

"Hay valores que no los da solo el recurso económico, sino deportivo y de plusvalía. Prefiero en lugar de recibir 9 millones del extranjero, cobrar el 30 por ciento por la mitad a cambio de tres juveniles que me puedan propiciar más beneficios económicos. Talleres es el equipo más joven del fútbol argentino. Hay que buscar un mix entre lo económico y la juventud", cerró.