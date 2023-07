La joven figura que propusieron para reemplazar a Checo Pérez en Red Bull: "No te sorprendas si..."

Sergio "Checo" Pérez tuvo un gran desempeño en el Gran Premio de Hungría y terminó tercero tras salir desde la novena posición. No obstante, hay quienes siguen poniendo en duda su futuro en Red Bull. De hecho, Daniel Ricciardo, que regresó a la Fórmula 1 con AlphaTauri, y Lando Norris, piloto estrella de McLaren, son algunas de las opciones que se barajan como rumores a suceder al mexicano. Pese a que su podio calmó las aguas, el exdueño de la escudería austríaca propuso otro nombre para ser ladero de Max Verstappen.

Eddie Jordan fue dueño del equipo homónimo que precedió a Red Bull en la parrilla de la F1. Como gran conocedor de la categoría, el irlandés habló con talkSPORT tras la carrera en el Hungaroring y destacó a Oscar Piastri, el otro piloto de McLaren, como un posible contendiente para el segundo asiento del equipo liderado por Christian Horner: "Lo que más me interesó ayer fue Piastri. Nunca antes había estado en este circuito, quizá una vez en las categorías inferiores, y que saliera y se clasificara en la segunda fila y corriera como lo hizo, y compitiera contra Max...", soltó.

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren.

Consultado por el futuro del joven piloto, Jordan propuso al campeón de F2 y F3 como piloto de Red Bull: "Lo dirige mi antiguo socio Mark Webber y ya vimos cómo lo metió en McLaren. No te sorprendas si hay un asiento disponible en Red Bull, por supuesto donde Mark solía estar, no te sorprendas si él (Piastri) es nombrado de cara al público en el futuro", expresó.

Además, el excomentarista de Fórmula 1 para la BBC y actual conductor del podcast "Formula For Success" aseguró que, más allá de proponerlo como reemplazante de Checo Pérez, el australiano de 22 años podría luchar mano a mano con Verstappen: "Hay que tener cuidado con dónde va a ir porque creo que hay una gran calidad de estrella ahí, realmente estoy alucinado con este chico, así que sería uno de los pilotos en los que me fijaría para desafiar a Max en el futuro", sentenció.

Eddie Jordan, histórico personaje de la Fórmula 1, propuso un nuevo reemplazante para Pérez.

En los últimos días, Christian Horner respaldó vehementemente al mexicano en su puesto. No obstante, el contrato del tapatío vence en diciembre de 2024 y, por ahora, no hay novedades de una posible renovación. Por esta razón, los rumores están a la orden del día y Jordan está convencido de que, si estuviese en Red Bull, elegiría a Piastri como reemplazante de Checo por encima de otros: "No lo veo a Ricciardo, ya tuvieron esa oportunidad antes y Red Bull no suele retroceder en el tiempo, tienen una visión muy de futuro. Si hay un cambio en Red Bull, Mark Webber ha traído a este chico, lo trajo de Australia, y qué revelación ha resultado ser", concluyó.

En su primera temporada en la Fórmula 1, Piastri registra cuatro finalizaciones en los puntos con McLaren, el equipo que más mejoró en las últimas dos carreras. Además, llegó a la Máxima como el mejor proyecto de los últimos años. ¿Será el reemplazante de Checo Pérez?