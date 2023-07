La decisión de Boca que deja el camino allanado para la llegada de Cavani

Con cuatro triunfos al hilo y siete partidos consecutivos sin conocer la derrota (seis victorias y un empate), Boca llega de la mejor manera al partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además de su levantada Jorge Almirón sabe que, además, necesita de la incorporación de refuerzos para competir de la mejor manera posible.

Hasta el momento, las únicas caras nuevas del plantel han sido el retorno de Jorman Campuzano y las contrataciones de Lucas Blondel y Lucas Janson. Pensando en la llegada de Edinson Cavani, quien está cada vez más cerca, en las últimas horas se confirmó una noticia que celebran los fanáticos.

Hurtado emigrará a la Liga de Quito, a préstamo.

Se trata de la situación de Jan Hurtado. El venezolano tiene todo arreglado para ser nuevo jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador. De esta manera, dejará Boca y habilitará un cupo de extranjero para la llegada del delantero uruguayo, quien está terminando de destrabar su salida de Valencia.

En este contexto, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol se ilusionan con que la situación de Cavani se destrabe cuanto antes. El Matador no será tenido en cuenta, fue bajado de la pretemporada del equipo español y ya desechó otras ofertas provenientes del fútbol árabe y brasilero.

Con respecto a este tema, en conferencia de prensa, Almirón sentenció: "Hay gente que está trabajando y yo estoy en comunicación. Hay muchos nombres y los jugadores que se nombran son importantes. Hasta que no se concrete ninguno, yo no me meto. Los jugadores que van llegando son pocos realmente, pero la idea es traer más para que vayan potenciando al plantel por las instancias y la cantidad de partidos que se vienen".