La cruda sentencia de un ex piloto de Fórmula 1 sobre Checo Pérez: "Sus días en Red Bull..."

Sergio Pérez recuperó algo del protagonismo perdido llegando tercero en Hungaroring. El piloto mexicano transitó un período de mucha confusión en la Fórmula 1 y los rumores sobre una posible salida de Red Bull estaban a la orden del día. Sin embargo, antes de la carrera en Hungría, su equipo lo ratificó en su puesto, noticia que parece no ser suficiente para Ralf Schumacher.

Ralf Schumacher sentenció a Checo.

El hermano del siete veces campeón de la máxima habló sobre el presente de Checo y realizó una cruda sentencia sobre su futuro en la escudería austriaca: "Checo Pérez ha tenido su oportunidad en Red Bull, se acabó. Después de numerosos errores en las últimas semanas, ha habido muchas críticas de nuevo tras su accidente en la FP1".

"El problema de Pérez es la regularidad. Tiene demasiadas vicisitudes y puede que no sea lo suficientemente estable mentalmente", aseguró y agregó: "Está demasiado lejos de Max y para mí sus días en Red Bull están contados. Lógicamente, el equipo intenta hacer creer a Pérez que su asiento no corre peligro, pero no creo que siga pilotando en Red Bull el año que viene".

Por el podio conseguido, Checo se mantiene segundo en el Mundial de pilotos aunque está muy lejos de un Max Verstappen que se encamina a conseguir su tercera corona ya que tiene 110 puntos de ventaja con respecto al tapatío.

La escudería austriaca batió este domingo el récord histórico de triunfos seguidos por McLaren, que en 1988 ganó las once primeras de ese año. El equipo de 'Checo', que se anotó las once primeras, igualó el mejor arranque de una temporada; y batió la plusmarca absoluta de triunfos seguidos al añadir la de la última carrera del año pasado, que también ganó Verstappen.