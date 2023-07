El fuerte tuit de Liberman tras la polémica con la jugadora de la Selección tildada de ‘anti-Messi’: "País de mier..."

"Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor", fueron las palabras con la que Yamila Rodríguez encendió la polémica.

La futbolista de la Selección argentina femenina, que se encuentra disputando el Mundial 2023, dijo presente en las redes sociales con un estremecedor posteo en las historias de su cuenta de Instagram. Allí la actual jugadora del Palmeiras de Brasil dejó en claro que no la pasa bien debido a las acusaciones que recibe por ser "Anti-Messi".

País de mierda. Te quieren elegir hasta los ídolos. De donde salieron? Cada uno admira a quien quiere! Todo mi apoyo para Yamila Rodríguez cuyo único delito es amar a @Cristiano

No des explicaciones Yamila!

Sos libre. Solo Tenes que jugar bien y ser honesta. Que se pudran! — Martin Liberman (@libermanmartin) July 25, 2023

En este contexto, en medio de todas las repercusiones que tuvo su publicación, recibió la banca de un periodista que al igual que ella tiene a Crisitano Ronaldo como su máximo referente en el fútbol. Se trata de Martín Liberman, reconocido y polémico periodista que rompió el silencio en su cuenta de Twitter.

"País de mierda. Te quieren elegir hasta los ídolos. ¿De dónde salieron? Cada uno admira a quien quiere. Todo mi apoyo para Yamila Rodríguez, cuyo único delito es amar a Cristiano. ¡No des explicaciones Yamila! Sos libre. Solo Tenes que jugar bien y ser honesta. ¡Que se pudran!", expresó el Colorado.