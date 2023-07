La tajante frase de Campazzo sobre la Selección argentina de básquet antes del Preolímpico: "Hay que usar esa..."

La Selección argentina de básquet está en España en plena preparación para el Preolímpico de las Américas que se disputará en Santiago del Estero. Ya pasaron cinco meses de la dolorosa eliminación ante República Dominicana en Mar del Plata, pero el nudo en la garganta por no estar en el Mundial no baja. Sin embargo, Facundo Campazzo fue contundente al decir que tienen que dar vuelta la página.

En diálogo con el sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquet, el flamante refuerzo estrella del Real Madrid aseguró que no pueden seguir pensando en aquella fatídica noche de febrero: "Lo que pasó, pasó. Tenemos que usar eso para nosotros, para que nos sirva. Hay que usar esa bronca, esas ganas de seguir estando y afrontar la preparación de la mejor manera", sentenció.

Campazzo en la preparación de Argentina en Alicante, España (Prensa CAB).

Además, Campazzo, uno de los referentes que forman parte de la lista para el Preolímpico, destacó la labor de Pablo Prigioni como coach y lo respaldó: "Es muy importante el mensaje directo, conciso y claro del entrenador, y creo que Pablo es el indicado. La manera en que trabaja, él y su cuerpo técnico es lo que necesitamos en este momento y lo que va a hacer que la adaptación y la dinámica del juego entre los jóvenes y los más grandes funcione bien", expresó.

El cordobés lidera un plantel que tiene bajas sensibles como las de Nicolás Laprovíttola, Marcos Delía y Leandro Bolmaro. Junto a Carlos Delfino y Luca Vildoza, el ex Denver Nuggets es el referente de una Selección argentina con muchas caras nuevas: "Pueden venir jugadores que es la primera vez que tienen la oportunidad de mostrarse, de quedar en el equipo, y de tener un puesto, de jugar minutos a un buen nivel, así que creo que va a ser muy importante el hecho de encontrar esa fluidez de los más grandes y los más chicos", afirmó.

La prelista de Prigioni para el Preolímpico de Santiago: de aquí saldrán los 12 convocados finales.

Sin el Mundial como zanahoria en el horizonte, el Alma deberá comenzar su camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Para ello, deberá ganar el Preolímpico de las Américas para ganar un lugar en los repechajes intercontinentales. Más allá de la preparación y los buenos rivales europeos en los amistosos, Campazzo destacó el rol que jugará el público albiceleste en Santiago: "Estar con nuestra gente y en nuestro país, tiene que ser nuestra motivación, tenemos que aprovecharlo. Los rivales van a ser duros, pero ya demostramos que podemos ganarle a cualquiera. Hay que aprovechar que estamos en casa con nuestra familia, con nuestra gente y el objetivo nuestro es ganarlo, sin lugar a dudas", cerró.

El calendario de la Selección argentina antes del Preolímpico

- vs Selección de Cataluña | martes 25 de julio | 15.30hs ARG | Nou Congost de Manresa | Básquet Pass

- vs Venezuela | martes 1° de agosto | 15.30hs ARG | Alicante

- vs República Checa | viernes 4 de agosto | 12hs ARG | Brno

- vs Bélgica | sábado 5 de agosto | 12hs ARG | Brno



Todos los partidos serán transmitidos por el servicio de streaming BasquetPass.