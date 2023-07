El ¿palito? de Almirón por la demora en los refuerzos de Boca: “Realmente son…”

Boca venció a Newell's en la Bombonera y llegó a su séptimo partido consecutivo sin conocer la derrota (seis triunfos y un empate). Este lunes, en la Bombonera, el Xeneize venció a la Lepra por 2-1 gracias a los goles de Valentín Barco y Cristian Medina. Para la visita, sobre el final, Jorge Recalde marcó el descuento.

Una vez consumada la victoria en Brandsen 805 Jorge Almirón asistió a su habitual diálogo con los medios presentes en el estadio. Allí, además de analizar lo mostrado por su equipo en el campo de juego, el DT fue consultado sobre la llegada de refuerzos pensando en la Copa Libertadores.

Sobre las posibles nuevas incorporaciones de Boca, manifestó: "Hay gente que está trabajando y yo estoy en comunicación. Hay muchos nombres y los jugadores que se nombran son importantes. Hasta que no se concrete ninguno, yo no me meto. Los jugadores que van llegando son pocos realmente, pero la idea es traer más para que vayan potenciando al plantel por las instancias y la cantidad de partidos que se vienen".

Hasta el momento, las únicas caras nuevas con las que cuenta Jorge Almirón son Jorman Campuzano y Lucas Blondel. Por su parte Lucas Janson, que se realizó la revisación médica, nunca fue oficializado por parte del club. Entonces, ¿el DT se refirió a que hay pocos refuerzos para opinar o realimente le envió un "palito" a Juan Román Riquelme y compañía?