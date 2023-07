El picante comentario de Russo al árbitro tras el empate agónico de River a Central: “¡Demichelis te…!”

Todo Rosario Central estalló de bronca con el empate agónico de Pablo Solari para River. El Canalla estuvo adelante en el marcador en tres ocasiones, siendo la última un lindo gol de Pupi Ferreyra en el minuto 40 del segundo tiempo. Allí, Yael Falcón Pérez agregó seis minutos de descuento y Miguel Ángel Russo explotó. Luego, el DT local se volvió loco cuando el árbitro sumó uno más al tiempo a recuperar, que le permitió al Millonario llegar a la igualdad.

Con todo el enojo acumulado, el experimentado entrenador fue a buscar al referí a la mitad de cancha. Entre otras cosas, el ex Boca tiró: "Te dejaste llevar por [Martín] Demichelis. Vos también [señala al asistente 1]. ¡Demichelis te manejó todo! Los últimos minutos de descuento te los manejó Demichelis”.", le disparó a Falcón Pérez.

En contraposición, el árbitro les explicó su decisión a los jugadores y, después, al furioso Russo: "Se perdió tiempo acá, se perdió tiempo allá [...] No, no es normal. No es normal", les dijo efusivamente a los futbolistas de Central.

Luego, Falcón Pérez le contestó al DT del Canalla: "¡Es lo correcto! ¡Es lo correcto! Eran seis minutos, hubo una lesión y agregamos uno más. ¡No, Miguel! No me deje llevar por nadie, por nadie, por nadie. ¡Hicimos lo correcto!", respondió tajantemente.

Este desenlace del partido ante River fue idéntico a lo que le sucedió a Central ante Boca en este torneo. En aquella ocasión, Russo fue expulsado por Ariel Penel y el empate de Nicolás Figal llegó en el minuto 100. Allí, el DT también protagonizó una efusiva protesta al final del encuentro.