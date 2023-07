Argentinos bajó a San Lorenzo y rompió su invicto en el Nuevo Gasómetro

Un día, San Lorenzo volvió a recibir goles y perder como local. En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón jugó mal y cayó ante Argentinos Juniors, que sigue en un gran nivel y apunta a los puestos de Copa Libertadores.

Los goles del triunfo de Argentinos ante San Lorenzo

DE LAS DUDAS... ¡AL GOLAZO! González Metilli sacó un bombazo y marcó el 2-0 de Argentinos vs. San Lorenzo en la #LigaProfesional. ¿Había entrado antes?



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uB1TSD9gzl — SportsCenter (@SC_ESPN) July 22, 2023

Con dos goles de Francisco González Metilli, el Bicho fue letal de cara al arco de Augusto Batalla, la valla menos vencida del campeonato, y se llevó un triunfazo. Esta es la primera vez que le convierten a San Lorenzo como local desde la derrota ante River el pasado 18 de septiembre.

San Lorenzo se quedó así con 46 puntos, se sostiene en puestos de Libertadores, y Argentinos llegó a 40.



San Lorenzo y Argentinos representaron toda la temporada dos estilos contrapuestos de juego. Y eso se observó en el Nuevo Gasómetro.



En un principio, el orden y progreso sanlorencista parecía imponerse hasta que el "Bicho" comenzó a poblar la zona media y lo atacó por adentro, por lo que se abrieron espacios en los laterales: fórmula perfecta para los rapiditos.



De esta manera llegó el 1-0 en el que González Metilli la empujó en soledad tras una breve desatención del fondo local y le puso final al récord de imbatibilidad de su rival como local -estuvo 1504 minutos sin recibir un tanto-.



San Lorenzo lo planteó de una manera que le generó problemas a Adam Bareiro, quien siempre estuvo en inferioridad numérica en el ataque y debió pelear demasiado sin la pelota o simplemente no encontró socios cuando la ganó en su lucha contra los centrales rivales.



Todo esto se eclipsó en los cinco minutos finales y en el tiempo de adición porque el local salió con todo a buscar el empate y contó con dos chances muy claras para llevarse algo más de cara al entretiempo en una tarde nublada y pesada por el clima y lo vivido en las tribunas con los cantos contra la dirigencia.



El primer intento claro para San Lorenzo apareció en un zurdazo de Iván Leguizamón, que controló después de un pelotazo largo y buscó el espacio para probar de cara a Alexis Martín Arias. El mediapunta desperdició una cabezazo en soledad minutos después.



Con esto, el local reaccionó y otra vez Bareiro, en su plan de lucha, la tomó de espalda pero con un posteo se sacó a su marcador de encima y estrelló el tiro en el palo visitante aunque Agustín Giay lo tuvo en el rebote y definió mal.



San Lorenzo apostó por un cambio de esquema ofensivo desde la entrada de Nahuel Barrios (Gastón Campi) pero no lo sintió en su naturaleza y el equipo esperó demasiado cerca de Augusto Batalla hasta que en una jugada fortuita, con muchos rebotes, Metilli encontró su segundo tanto.



Argentinos controló las acciones y lo fue llevando hasta el final con la ventaja y un San Lorenzo que no supo nunca cómo entrarle, un poco por mérito del rival y otro tanto por las limitaciones de un equipo desacostumbrado a buscar en ofensiva.



San Lorenzo cerrará su presentación en la Liga Profesional de Fútbol ante Tigre, de visitante, mientras que Argentinos lo hará de local contra Estudiantes de La Plata.



Fuente: Télam