Matías Caruzzo, tajante sobre el interés de Boca por un titular clave de San Lorenzo: “No imagino que…”

El mercado de pases del fútbol argentino está en constante movimiento. Los rumores nacen por todos lados y los equipos buscan reforzarse de la mejor manera posible para afrontar el segundo semestre. En esa búsqueda está Boca, que habría posado sus ojos en Gastón Hernández, central titular de San Lorenzo. Más allá del supuesto interés, Matías Caruzzo, mánager del Ciclón, fue contundente al hablar del posible pase.

Gastón Hernández, el titular de San Lorenzo que interesaría en Boca.

En diálogo con DSports Radio, el encargado del fútbol en Boedo aseguró que ni siquiera existieron tales contactos entre Juan Román Riquelme y la dirigencia azulgrana: "Gastón viene manteniendo hace mucho tiempo un nivel muy alto. No recibí ningún llamado de Boca por él", afirmó.

Además, Caruzzo cortó por lo sano cualquier posibilidad de que el defensor de 25 años pueda recalar en otro equipo del ámbito local: "No imagino que un club del fútbol argentino pueda pagar el monto de una posible venta por la calidad de jugador que es", sentenció.

Matías Caruzzo, mánager de San Lorenzo.

En los últimos días, Ruben Darío Insua también fue contundente al hablar de un posible pase de Gastón Hernández a Boca: "Yo no soy el dueño del jugador, pero seguramente está relacionado con una política estratégica en cuanto a la venta de jugadores, que, en el caso de Hernández y otros cuatro o cinco jugadores en los que San Lorenzo invirtió mucho tiempo y dinero en formarlos, el día que el club decida transferirlos me imagino que no va a ser en el mercado local", disparó.

Hasta el momento, el Ciclón sufrió las bajas de Andrés Vombergar y Federico Gattoni. Precisamente, la salida del capitán del equipo hace que sea difícil pensar en una salida de Hernández. El equipo del Gallego se caracteriza por su solidez defensiva y desprenderse de sus dos centrales titulares atentaría con los planes del DT.

Por otra parte, San Lorenzo ya tiene a Carlos Auzqui como su primer refuerzo y va por más. Caruzzo se expresó sobre las posibles llegadas de Jonathan Galván, de Racing, y un delantero que sería Lucas Pratto: "Además de Galván y Auzqui tenemos un nombre que de acá al fin de semana podría estar cerrado. Tarragona (de Gimnasia) es un nombre, Alemán (de Banfield) también", concluyó.