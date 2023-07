La picante sentencia del DT de Talleres sobre River tras eliminarlo: “En la liga ganó partidos que…”

Talleres volvió a golpear a River. Por segunda vez en el año, la T venció al campeón del fútbol argentino y lo eliminó de la Copa Argentina en 16avos de final. Luego del triunfazo en Mendoza, Javier Gandolfi habló de la lucha por la Liga Profesional y del gran rendimiento de su equipo en el mano a mano.

En diálogo con TyC Sports, el DT del conjunto cordobés sacó pecho por el rendimiento de sus futbolistas: "Es una semana con un sabor agridulce, sabemos que la posibilidad era mínima y muy poca, le dije a los chicos que había que terminar esta parte del año de la manera que lo hicimos hoy", expresó.

Al tocar implicitamente el tema de la pelea con River, Gandolfi dejó una fuerte frase sobre el título del Millonario: "Se combinaron dos situaciones particulares. River ganó partidos que por ahí no tenía que ganar. Y nosotros perdimos puntos que se nos escaparon sobre el final", aseguró.

Pese a no entrar en detalles, no quedó claro si el DT de Talleres se refería a una falta de mérito deportivo en algunos partidos de River o a otros factores, como fallos arbitrales o definiciones in extremis.

Sin embargo, dejó en claro que esta victoria no tapa el último torneo: "No fue una revancha, estoy muy feliz por cómo lo ganamos ante un equipo que es de los que mejor juegan. Estuvimos cerca de la perfección", concluyó.