El sorpresivo palazo de Almirón tras el triunfo de Boca ante Barracas: “El árbitro ya…”

Boca no tuvo su mejor noche en Santiago del Estero, pero la jerarquía de varios jugadores pesó más que el ímpetu y juego de Barracas Central. De la mano de un gran Cristian Medina, el Xeneize ganó por 2-1 y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. No obstante, esto no detuvo a Jorge Almirón, quien tiró un fuerte palazo ante los micrófonos.

En la zona mixta, el DT azul y oro analizó la victoria ante el Guapo, que en el primer tiempo mereció más que irse en desventaja al vestuario. Consultado por la dificultad del encuentro, Almirón coincidió en la mirada, pero disparó contra Leonardo Rey Hilfer, el juez del partido: "El partido fue durísimo, digno de Copa Argentina. La cancha malísima, el árbitro... bueno, ya lo conocemos. Fue el mismo que contra Arsenal, entonces... nada, complicado", tiró.

El entrenador de Boca hizo mención a la derrota de su equipo en Sarandí, cuando Marcelo Weigandt fue expulsado a instancias del VAR y el DT también se fue al vestuario antes de tiempo. Luego de aquel resultado adverso, Almirón no aceptó preguntas de la prensa, pero criticó con todo la actuación del referí.

Durante el partido, Almirón tuvo varios momentos de furia contra Rey Hilfer, en especial tras algunas faltas que, a su manera de ver, el árbitro debió sancionar: "Ya lo dije en su momento, algunas jugadas dudosas las cobra en contra. Ya está, ganamos y ya dije lo que tenía que decir".

El técnico xeneize evitó el tema de Edinson Cavani y su posible llegada, además de no hablar de refuerzos: "Estaba 100% concentrado en este partido, que quedó demostrado que fue muy difícil", concluyó.