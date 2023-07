Ricardo Centurión y el fuerte motivo extrafutbolístico por el que Barracas no lo tendrá más en cuenta

Sergio Rondina, entrenador de Barracas Central, admitió ayer que Ricardo Centurión tiene los días contados en la institución. El Huevo fue muy claro cuando fue consultado al respecto, y si bien reconoció que es un jugador que le hacía mucha falta, dejó en claro que su falta de compromiso lo dejará nuevamente a la deriva, futbolísticamente hablando.

El posteo de Carrozza.

Sin embargo, tras la fuerte declaración del DT, fue el periodista Pablo Carrozza quien reveló un detalle que no había salido a la luz hasta el momento y que se encolumna en la misma línea de Rondina: "Espero que Centurión haya cuidado el dinero, porque de lo contrario en un tiempo no muy largo, podrá estar en graves problemas".

"Barracas Central le dio una mano cuando no lo quería nadie, y se borró de un día para el otro. Hce dos meses que no atiende el teléfono", escribió en su cuenta de Twitter. Centurión llegó a Barracas a principios de año, luego de entrenar y no jugar en Vélez.

El último partido que jugó en Barracas fue el 16 de abril justamente ante Vélez, encuentro en el que ingresó en el segundo tiempo y que finalizó empatado sin goles. Luego se desgarró y no volvió a ser convocado. En total, jugó diez partidos con la camiseta del Guapo, no marcó goles y dio una asistencia.

"Es una decisión que tienen que tomar los dirigentes. Es un jugador distinto que nos hacía mucha falta, pero bueno, hoy por hoy el equipo está bien, con soldados que se tiran de cabeza, comprometidos", dijo el Huevo cuando sentenció su futuro.