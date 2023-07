Bombazo en Wimbledon: uno de los máximos favoritos se bajó a horas del Grand Slam

A horas de que comience una nueva edición del tercer Grand Slam de la temporada, Nick Kyrgios, finalista el año pasado, se dio de baja de Wimbledon alegando una lesión en la muñeca. El australiano se entrenó en los últimos días con un aparatoso vendaje en la mano derecha y tras someterse a un escáner ha encontrado que tiene la rotura de un ligamento.

Este mismo domingo, el de Canberra aseguró que estaba bien y listo para el torneo, aunque dejó caer que había algunas dudas con su físico. Debía haberse enfrentado en primera ronda al belga David Goffin y ahora su lugar en el cuadro lo ocupará un 'lucky loser' proveniente de la qualy.

Kyrgios no jugará Wimbledon.

"Estoy muy triste de anunciar que me tengo que dar de baja de Wimbledon. He intentado todo lo posible para estar listo tras mi cirugía, pero durante mi recuperación, noté un dolor en la muñeca en Mallorca. Me sometí a un escáner y ha resultado ser una rotura de un ligamento. Volveré, como siempre", dijo el australiano en un comunicado.

Kyrgios, que perdió la final el año pasado contra Novak Djokovic, apenas ha disputado un partido oficial desde octubre del año pasado debido a una lesión de rodilla. Antes de bajarse del certamen había expresado que tenía dudas sobre cómo respondería su cuerpo en los partidos a cinco sets ya que "es algo muy distinto".

"Si pienso en mi preparación el año pasado, fue ideal. Este año no podría haber sido más diferente. No voy a quitar mérito aun así a todo el trabajo que he hecho en los últimos seis meses para poder estar sano y volver a la pista. Esta semana he jugado con algunos buenos jugadores y mi cuerpo está bien. Voy a ir día a día. No voy a mirar más allá y ponerme expectativas injustas. Voy a hacer todo lo que pueda, salir ahí y jugar un buen tenis", señaló, pero horas después, decidió decir adiós.