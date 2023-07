Un famoso streamer liquidó a Santi Maratea por su colecta para Independiente: “Me pareció una aberración que…”

Santiago Maratea revolucionó Independiente con la idea de realizar una colecta para saldar las millonarias deudas del club y los hinchas se sumaron en masa para poder sacar adelante al club. Sin embargo, el influencer recibió muchas críticas y Gerónimo "Momo" Benavides se sumó a ellas dejando en claro que está en desacuerdo con su accionar.

En diálogo con Doble Mérito, el popular streamer fue consultado sobre si haría algo similar con su Platense querido y fue claro en su pensamiento: "No así, no así. Sin el fideicomiso y yo no cobraría un peso. No pediría un peso a Platense para eso y mucho menos le pediría a un nene de 10 años que venda los botines".

"Vamos a separar las cosas porque he visto sacrificios que ha hecho la gente por esto que, son todos respetables y yo los respeto, y el amor al club lo admiro pero hay límites. Si mi hijo tiene 7, 8 años, no tengo un mango y tiene un par de botines, 'no, no los vas a vender'", continuó fundamentando su reflexión.

Luego, en la misma línea, agregó: "Porque está todo bien con Independiente, está todo bien con vos pero es tu sueño o tu divertimento o es tu herramienta para lo que m... sea. Otra cosa que me pareció una aberración fue hacer que la gente pida un préstamo. No podés pedirle a la gente que se endeude. Me parecen cosas inmorales, yo no podría dormir con eso".

"Pero cada uno es libre de hacer lo que quiere y se tienen que hacer responsables; eso si, se tiene que hacer responsable de lo que genera. Bueno y malo, así como te hablé bien del pibe hay cosas que no. Hay cosas que no te puedo decir: "esto está bien". Esto me parece pésimo", concluyó.